Erste Schätzungen: Shift Technologies A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shift Technologies A lädt voraussichtlich am 09.08.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2022 endete.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,558 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 233,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 50,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,158 USD je Aktie, gegenüber -2,130 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 1,02 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 636,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at