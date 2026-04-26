Erste Schätzungen: SHIFT UP stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SHIFT UP präsentiert in der voraussichtlich am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 486,36 KRW aus. Im letzten Jahr hatte SHIFT UP einen Gewinn von 460,00 KRW je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll SHIFT UP im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 50,10 Milliarden KRW abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,23 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 18,63 Prozent gesteigert.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2194,02 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3293,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 214,04 Milliarden KRW, gegenüber 294,55 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at