Erste Schätzungen: SHIFT UP stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SHIFT UP wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 676,17 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1020,48 KRW je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 67,90 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63,49 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3013,03 KRW prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2734,00 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 298,12 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 224,08 Milliarden KRW im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

