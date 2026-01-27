SHIFT UP Corporation. Registered Shs Aktie

SHIFT UP Corporation. Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40HK4 / ISIN: KR7462870007

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: SHIFT UP stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SHIFT UP wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 676,17 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1020,48 KRW je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 67,90 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63,49 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3013,03 KRW prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2734,00 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 298,12 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 224,08 Milliarden KRW im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SHIFT UP Corporation. Registered Shs

Analysen zu SHIFT UP Corporation. Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

SHIFT UP Corporation. Registered Shs 34 600,00 1,32% SHIFT UP Corporation. Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst auf der Stelle treten, wohingegen der deutsche Leitindex wohl anziehen wird. Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse.