Erste Schätzungen: Shift4 Payments A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shift4 Payments A wird voraussichtlich am 04.05.2023 die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,326 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shift4 Payments A 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 192,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 29,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, gegenüber 1,39 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 936,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 727,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at