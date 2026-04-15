Shikoku Electric Power Aktie

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WKN: 870712 / ISIN: JP3350800003

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shikoku Electric Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shikoku Electric Power äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 19,00 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 79,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 91,26 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 223,44 Milliarden JPY – ein Minus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shikoku Electric Power 233,41 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 259,14 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 332,20 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 784,73 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 851,40 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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