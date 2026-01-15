Erste Schätzungen: Shikoku Electric Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shikoku Electric Power präsentiert voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Shikoku Electric Power im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,40 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 40,12 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Shikoku Electric Power mit einem Umsatz von insgesamt 204,50 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,45 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 219,29 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 332,20 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 797,60 Milliarden JPY, gegenüber 851,40 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at