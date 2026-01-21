Erste Schätzungen: Shimadzu gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Shimadzu wird voraussichtlich am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 44,76 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 50,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Shimadzu soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 135,63 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 189,08 JPY je Aktie, gegenüber 183,55 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 550,40 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 539,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

