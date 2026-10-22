Shimadzu CorpShs Aktie

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WKN: 854673 / ISIN: JP3357200009

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shimadzu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shimadzu wird voraussichtlich am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 55,06 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shimadzu noch ein Gewinn pro Aktie von 54,37 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 149,23 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137,97 Milliarden JPY umgesetzt.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 213,59 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 209,39 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 618,25 Milliarden JPY, gegenüber 560,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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