Erste Schätzungen: Shimadzu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shimadzu wird voraussichtlich am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 50,28 JPY. Dies würde einer Verringerung von 17,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shimadzu 60,61 JPY je Aktie vermeldete.

Shimadzu soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 156,27 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 187,27 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 183,55 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 555,76 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 539,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at