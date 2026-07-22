Erste Schätzungen: Shimadzu vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shimadzu wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 34,56 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 27,42 JPY je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,81 Prozent auf 127,62 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 198,79 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 209,39 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 594,61 Milliarden JPY, gegenüber 560,73 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at