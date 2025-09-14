Erste Schätzungen: Shimamura legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shimamura wird voraussichtlich am 29.09.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.08.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shimamura im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 166,88 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 158,70 JPY je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 172,64 Milliarden JPY – ein Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shimamura 166,50 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 608,92 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 569,83 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 691,06 Milliarden JPY, gegenüber 666,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at