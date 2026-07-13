Shimano Aktie

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WKN: 865682 / ISIN: JP3358000002

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shimano mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shimano wird voraussichtlich am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 148,28 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -65,300 JPY je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 118,70 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123,87 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 546,03 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 388,17 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 477,23 Milliarden JPY, gegenüber 466,24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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