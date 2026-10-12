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WKN: 865682 / ISIN: JP3358000002

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shimano präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shimano wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 122,99 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shimano 138,26 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Shimano nach den Prognosen von 5 Analysten 118,89 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 113,61 Milliarden JPY umgesetzt worden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 569,94 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 388,17 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 488,38 Milliarden JPY, gegenüber 466,24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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