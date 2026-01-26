Erste Schätzungen: Shimano vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shimano lässt sich voraussichtlich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shimano die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 156,78 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 391,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shimano in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,59 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 115,42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 116,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 355,24 JPY, gegenüber 853,36 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 464,61 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 450,99 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at