Erste Schätzungen: Shimano vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shimano veröffentlicht voraussichtlich am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 125,94 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 110,20 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,28 Prozent auf 113,22 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shimano noch 113,54 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 574,60 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 388,17 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 480,69 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 466,24 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at