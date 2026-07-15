Erste Schätzungen: Shimizu stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shimizu lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shimizu die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 24,55 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,34 Prozent erhöht. Damals waren 16,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent auf 488,34 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 441,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 205,33 JPY je Aktie, gegenüber 186,68 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 2.291,25 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 2.057,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at