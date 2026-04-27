Erste Schätzungen: Shimizu stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shimizu wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 56,35 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shimizu 36,84 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,40 Prozent auf 595,46 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 616,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 174,04 JPY je Aktie, gegenüber 94,80 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 2.030,08 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 1.944,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at