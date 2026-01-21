Shimizu Aktie

Shimizu für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857801 / ISIN: JP3358800005

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Shimizu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shimizu veröffentlicht voraussichtlich am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 32,25 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shimizu noch 42,76 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 490,03 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 490,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 135,70 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 94,80 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1.966,42 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.944,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

