Shin-Etsu Chemical Aktie
WKN: 859118 / ISIN: JP3371200001
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shin-Etsu Chemical legt Quartalsergebnis vor
Shin-Etsu Chemical wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 54,54 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shin-Etsu Chemical 51,76 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shin-Etsu Chemical in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 618,39 Milliarden JPY im Vergleich zu 631,55 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 262,70 JPY, gegenüber 269,52 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 2.561,41 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2.561,25 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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