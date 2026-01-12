Shin-Etsu Chemical Aktie

Shin-Etsu Chemical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859118 / ISIN: JP3371200001

12.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shin-Etsu Chemical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shin-Etsu Chemical stellt voraussichtlich am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 63,78 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shin-Etsu Chemical 69,93 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,34 Prozent auf 654,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shin-Etsu Chemical noch 663,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 266,69 JPY, während im vorherigen Jahr noch 269,52 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.561,92 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.561,25 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

