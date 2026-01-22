Erste Schätzungen: Shinhan Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shinhan Financial Group wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,921 USD. Dies würde einem Zuwachs von 77,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shinhan Financial Group 0,520 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,42 Milliarden USD – ein Minus von 63,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shinhan Financial Group 6,63 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,11 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,19 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,60 Milliarden USD, gegenüber 28,38 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

