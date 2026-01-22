Shinhan Financial Group Aktie

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Shinhan Financial Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shinhan Financial Group präsentiert in der voraussichtlich am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

4 Analysten schätzen, dass Shinhan Financial Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1338,11 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 724,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 62,24 Prozent auf 3.496,24 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.259,40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10324,45 KRW prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 8441,00 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 15.359,06 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 38.695,02 Milliarden KRW im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

