Erste Schätzungen: Shinnihonseiyaku mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shinnihonseiyaku präsentiert in der voraussichtlich am 09.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 18,13 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,29 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 8,88 Milliarden JPY gegenüber 8,09 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 100,37 JPY, gegenüber 107,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 37,09 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,90 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at