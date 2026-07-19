Erste Schätzungen: Shionogi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shionogi wird sich voraussichtlich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 46,53 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shionogi ein EPS von 46,26 JPY je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 159,01 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 59,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,78 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 249,66 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 241,11 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 699,35 Milliarden JPY, gegenüber 499,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at