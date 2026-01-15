Shionogi Aktie

WKN: 855648 / ISIN: JP3347200002

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shionogi präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shionogi präsentiert voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 53,15 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shionogi noch ein Gewinn pro Aktie von 59,56 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Shionogi 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 136,87 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shionogi 119,63 Milliarden JPY umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 218,29 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 200,36 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 498,60 Milliarden JPY, gegenüber 438,27 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

