Erste Schätzungen: Shionogi präsentiert Quartalsergebnisse

Shionogi präsentiert voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 48,00 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shionogi ein EPS von 43,06 JPY je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 139,24 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 33,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 104,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 230,28 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 200,36 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 503,12 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 438,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at