SHIP HEALTHCARE HOLDINGS Aktie

SHIP HEALTHCARE HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DQ0T / ISIN: JP3274150006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: SHIP HEALTHCARE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SHIP HEALTHCARE gibt voraussichtlich am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 44,00 JPY. Dies würde einer Verringerung von 16,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SHIP HEALTHCARE 52,77 JPY je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SHIP HEALTHCARE in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 183,99 Milliarden JPY im Vergleich zu 182,24 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 174,60 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 160,34 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 712,56 Milliarden JPY, gegenüber 678,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC

mehr Nachrichten

Analysen zu SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC 2 729,00 1,73% SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen