Erste Schätzungen: SHIP HEALTHCARE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SHIP HEALTHCARE gibt voraussichtlich am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 44,00 JPY. Dies würde einer Verringerung von 16,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SHIP HEALTHCARE 52,77 JPY je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SHIP HEALTHCARE in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 183,99 Milliarden JPY im Vergleich zu 182,24 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 174,60 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 160,34 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 712,56 Milliarden JPY, gegenüber 678,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
