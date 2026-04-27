Erste Schätzungen: SHIP HEALTHCARE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SHIP HEALTHCARE gibt voraussichtlich am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 65,67 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SHIP HEALTHCARE 48,86 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SHIP HEALTHCARE in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 189,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 185,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 171,07 JPY, gegenüber 160,34 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 711,53 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 678,23 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at