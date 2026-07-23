Erste Schätzungen: SHIP HEALTHCARE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SHIP HEALTHCARE stellt voraussichtlich am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 27,54 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 21,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 2,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 168,05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 174,68 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 144,19 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 740,55 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 718,16 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at