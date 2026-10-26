SHIP HEALTHCARE HOLDINGS Aktie
WKN: A0DQ0T / ISIN: JP3274150006
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SHIP HEALTHCARE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SHIP HEALTHCARE präsentiert voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 39,16 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SHIP HEALTHCARE 36,46 JPY je Aktie eingenommen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,10 Prozent auf 173,66 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 175,43 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 144,19 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 740,40 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 718,16 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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