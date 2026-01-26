Shiseido Aktie

WKN: 854002 / ISIN: JP3351600006

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shiseido gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Shiseido präsentiert voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -14,823 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shiseido noch ein Verlust pro Aktie von -28,960 JPY in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent auf 275,18 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 267,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -126,398 JPY, gegenüber -27,060 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 966,44 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 990,59 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

