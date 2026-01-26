Erste Schätzungen: Shiseido gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shiseido wird voraussichtlich am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shiseido für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,096 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,77 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,76 Milliarden USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,813 USD, gegenüber -0,180 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 6,20 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 6,54 Milliarden USD generiert worden waren.

