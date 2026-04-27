Erste Schätzungen: Shiseido öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shiseido öffnet voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 14,25 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shiseido noch ein Gewinn pro Aktie von 9,23 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 232,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 228,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 102,00 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -101,830 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 1.002,68 Milliarden JPY, gegenüber 969,99 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at