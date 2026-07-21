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WKN: 766627 / ISIN: US8248414075

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Shiseido präsentiert Quartalsergebnisse

Shiseido lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shiseido im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,209 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,60 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,659 USD je Aktie, gegenüber -0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 6,28 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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