Erste Schätzungen: Shiseido verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shiseido stellt voraussichtlich am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,092 USD aus. Im letzten Jahr hatte Shiseido einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

Shiseido soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,48 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,649 USD, gegenüber -0,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 6,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,48 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at