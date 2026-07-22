Shizuoka Financial Group Aktie

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WKN DE: A3DT3P / ISIN: JP3351500008

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shizuoka Financial Group, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shizuoka Financial Group, stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 47,53 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shizuoka Financial Group, noch 41,66 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 41,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 49,92 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85,07 Milliarden JPY umgesetzt.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 211,35 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 167,66 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 231,25 Milliarden JPY, gegenüber 431,66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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