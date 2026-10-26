Shizuoka Financial Group Aktie
WKN DE: A3DT3P / ISIN: JP3351500008
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shizuoka Financial Group, präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shizuoka Financial Group, wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen, dass Shizuoka Financial Group, für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 53,87 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 44,11 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shizuoka Financial Group, in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 52,87 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 89,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 223,78 JPY im Vergleich zu 167,66 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 216,67 Milliarden JPY, gegenüber 431,66 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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