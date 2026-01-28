Erste Schätzungen: Shizuoka Financial Group, verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shizuoka Financial Group, lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 34,09 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shizuoka Financial Group, ein EPS von 32,32 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 42,96 Prozent auf 46,04 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shizuoka Financial Group, noch 80,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 160,24 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 136,37 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 226,38 Milliarden JPY, gegenüber 335,15 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at