Shizuoka Financial Group Aktie

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WKN DE: A3DT3P / ISIN: JP3351500008

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shizuoka Financial Group, veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Shizuoka Financial Group, wird voraussichtlich am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 32,75 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shizuoka Financial Group, 40,69 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Shizuoka Financial Group, 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 52,36 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 38,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shizuoka Financial Group, 84,92 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 160,41 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 136,37 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 191,75 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 335,15 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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