Erste Schätzungen: SHO-BOND mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SHO-BOND gibt voraussichtlich am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 19,32 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 20,47 JPY je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 23,48 Milliarden JPY gegenüber 24,01 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,20 Prozent.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 75,52 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 73,01 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 92,70 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 90,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at