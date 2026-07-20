Shoals Technologies Grou a Aktie

Shoals Technologies Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QMUK / ISIN: US82489W1071

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shoals Technologies Group A präsentiert Quartalsergebnisse

Shoals Technologies Group A wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,099 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 23,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shoals Technologies Group A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 159,5 Millionen USD im Vergleich zu 110,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,409 USD, gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 625,0 Millionen USD im Vergleich zu 475,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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