Erste Schätzungen: Shoals Technologies Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Shoals Technologies Group A öffnet voraussichtlich am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,134 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 35,49 Prozent auf 145,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Shoals Technologies Group A noch 107,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,390 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 471,6 Millionen USD, gegenüber 399,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at