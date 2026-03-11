11.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shoe Carnival mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shoe Carnival stellt voraussichtlich am 26.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,313 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,530 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Shoe Carnival mit einem Umsatz von insgesamt 253,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 262,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,46 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,88 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,68 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,14 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

