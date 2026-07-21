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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Shopify A legt Quartalsergebnis vor

Shopify A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 35 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,560 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,960 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 38 Analysten einen Zuwachs von 29,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,79 Milliarden CAD gegenüber 3,71 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 41 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 CAD im Vergleich zu 1,32 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 45 Analysten durchschnittlich bei 20,56 Milliarden CAD, gegenüber 16,15 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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