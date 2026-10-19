Erste Schätzungen: Shopify A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shopify A wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 36 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,656 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shopify A ein EPS von 0,280 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Shopify A 42 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,27 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 34,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shopify A 3,92 Milliarden CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 45 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,69 CAD im Vergleich zu 1,32 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 48 Analysten durchschnittlich bei 21,47 Milliarden CAD, gegenüber 16,15 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at