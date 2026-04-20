Erste Schätzungen: Shopify A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shopify A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 31 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,454 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,760 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 35 Analysten ein Plus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,24 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,39 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 40 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 CAD, während im vorherigen Jahr noch 1,32 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 43 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,14 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 16,15 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at