Erste Schätzungen: Shore Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shore Bancshares wird sich voraussichtlich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,467 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 32,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 85,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 57,8 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 223,7 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 326,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at