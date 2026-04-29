Erste Schätzungen: ShotSpotter verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ShotSpotter wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,237 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 97,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,39 Prozent auf 25,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,550 USD je Aktie, gegenüber -0,740 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 109,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 104,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at