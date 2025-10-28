Erste Schätzungen: ShotSpotter vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ShotSpotter lädt voraussichtlich am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass ShotSpotter für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,058 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,51 Prozent auf 28,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,383 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,720 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 111,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 102,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at