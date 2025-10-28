ShotSpotter Aktie
WKN DE: A2DSDS / ISIN: US82536T1079
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: ShotSpotter vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ShotSpotter lädt voraussichtlich am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass ShotSpotter für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,058 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,51 Prozent auf 28,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,383 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,720 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 111,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 102,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ShotSpotter Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: ShotSpotter vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: ShotSpotter vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: ShotSpotter veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.25