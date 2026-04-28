Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41EEL / ISIN: US82537J1088

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shoulder Innovations präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shoulder Innovations stellt voraussichtlich am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,410 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,730 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Shoulder Innovations 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 43,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shoulder Innovations 10,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,571 USD, gegenüber -4,650 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 65,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 47,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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